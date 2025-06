Tragico incidente sulla tangenziale di Napoli: due morti nei pressi di Agnano

Un drammatico incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la tangenziale di Napoli, nei pressi dello svincolo di Agnano. Coinvolti un motociclo, un’autovettura e un mezzo pesante. Il bilancio è tragico: due persone hanno perso la vita, entrambe a bordo della moto.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclo sarebbe stato coinvolto in uno scontro con un’auto, per poi essere travolto da un camion sopraggiunto immediatamente dopo l’impatto. Le vittime sono i due centauri, morti sul colpo a causa della violenza dello schianto. Le loro identità non sono ancora state rese note.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli uomini della Polizia municipale di Napoli, coordinati dalla centrale operativa diretta dal capitano Sarnacchiaro, insieme al personale della Polizia stradale. Gli agenti hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto di strada interessato per permettere i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Sono attualmente in corso gli accertamenti sulla dinamica esatta dell’incidente, con particolare attenzione alla posizione dei veicoli al momento dell’impatto e all’eventuale presenza di testimoni oculari. Gli inquirenti stanno anche analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti lungo la tangenziale.

Incolonnamenti si sono formati in entrambe le direzioni, con rallentamenti che hanno interessato anche gli svincoli secondari. Si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona di Agnano e utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità.

