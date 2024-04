Tragedia sulla Variante: Incidente Mortale ad Avellino

Questa sera, poco dopo le 21, un tragico incidente e’ avvenuto lungo la Variante 7 bis ad Avellino. Nello scontro frontale tra due veicoli, la cui dinamica è ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, ha perso la vita un uomo di 58 anni, residente a Santa Lucia di Serino. Un’altra persona, un 61enne a bordo dell’altro veicolo coinvolto, è rimasta ferita nell’impatto.

Immediatamente dopo l’incidente, le ambulanze e il personale sanitario sono intervenuti sul luogo per prestare i primi soccorsi, affiancati dai vigili del fuoco. Le indagini sull’accaduto sono state affidate alla Polizia, che sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’evento e determinare le cause che hanno portato a questa tragedia.