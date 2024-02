Tragedia Sfiorata nel Quartiere Vomero di Napoli: Due Auto Inghiottite da una Voragine

Nel cuore del quartiere Vomero di Napoli, precisamente al civico 63 di via Morghen, una tragedia è stata evitata all’alba di oggi quando due vetture sono state improvvisamente inghiottite da una voragine improvvisa.

Fortunatamente, gli occupanti delle auto coinvolte nell’incidente non hanno riportato gravi ferite, grazie all’intervento tempestivo di due militari dell’Esercito che si trovavano in zona per il servizio “Strade Sicure”. I militari, prontamente intervenuti, sono riusciti a calarsi nella voragine e ad aprire le porte delle auto coinvolte, permettendo ai malcapitati di uscire in salvo.

La voragine si è aperta alle prime luci dell’alba, intorno alle cinque di stamattina, suscitando immediatamente un vasto intervento da parte delle autorità locali, compresi polizia locale, vigili del fuoco, personale del 118 e protezione civile. Nonostante il terribile spavento, si registrano solo lievi ferite tra i passeggeri della vettura in transito, i quali sono riusciti a liberarsi autonomamente dal veicolo.

Attualmente, la zona è stata transennata mentre proseguono le operazioni di sicurezza e monitoraggio da parte delle autorità competenti.