Come applicare la matematica estremamente unica alle scommesse sul calcio presso il bookmaker

Nelle scommesse sul calcio, ci sono molte strategie a cui i giocatori devono prestare attenzione, e la strategia di Fibonacci è una di queste. Questa è considerata una strategia per gestire e utilizzare il capitale per ottenere un’elevata efficienza, aiutando i giocatori a evitare di perdere capitale durante la partecipazione. Il seguente collegamento 22Betaiuterà i giocatori ad acquisire maggiore esperienza nell’applicare con successo questa strategia.

Strategia di scommessa di Fibonacci

Ci sono molte opinioni secondo cui scommettere secondo strategie in stile Fibonacci porta profitti elevati. Tuttavia, in cambio, il giocatore deve accettare i possibili rischi. Inoltre il capitale di investimento per le scommesse non è basso, quindi non tutti possono partecipare. Ma in realtà sono ancora molti i giocatori che scommettono secondo questa strategia. Il motivo è perché lo stile di scommessa Fibonacci è ampiamente utilizzato dai giocatori professionisti. È stato persino pubblicato come libro nel 2007 e ha avuto un’ampia diffusione.

Nello specifico, il principio delle scommesse della strategia calcistica di Fibonacci è che i giocatori devono dare la priorità alla scelta della scommessa europea e scommettere sul pareggio. Quando il giocatore perde la scommessa, le scommesse successive continuano a scommettere sul pareggio ma aumentano l’importo della scommessa. Continua ad applicarlo finché il giocatore non vince la scommessa prima di fermarsi.

Allo stesso tempo, alcuni giocatori professionisti condividono anche l’applicazione della strategia di Fibonacci, secondo cui se la probabilità della palla che il giocatore sta seguendo è > 2.618, il giocatore punterà dei soldi sul pareggio. Si prega di continuare a mantenere, aumentando la puntata per ciascuna pallina secondo la sequenza numerica di Fibonacci: 1-1-2-3-5-8-13-21… Di solito, quando si pronostica il punteggio di una partita di probabilità, il pareggio il punteggio è estremamente difficile da prevedere. Ma se la priorità è il pareggio, il giocatore deve scommettere con coraggio. Perché vincendo questa scommessa, la somma di denaro che il giocatore riceverà sarà molto alta. Grazie a ciò, il giocatore realizza un profitto e riacquista il capitale perso nelle precedenti scommesse perse.

Processo di scommessa sulla strategia di Fibonacci

Secondo l’esperienza di scommessa basata sul principio di Fibonacci, condivisa sopra nelle scommesse sul calcio, i giocatori sono sicuri di sapere a quale scommessa scegliere di partecipare, giusto? Inoltre, i giocatori possono applicare questa strategia di scommessa anche alle scommesse Over/Under e alle scommesse Handicap.

Ad esempio, i giocatori applicano la strategia di scommessa di Fibonacci alle partite della Premier League inglese. Il primo capitale versato dal giocatore è $ 1 e la percentuale di vincita media di un pareggio in quel momento è 3,6. Quindi i giocatori avranno il seguente processo di scommessa:

1a partita: scommetti $ 1 sul pareggio e perdi la scommessa.

Seconda partita: Proseguendo, il giocatore scommette anche $1 sul pareggio e perde la scommessa.

Gioco 3: I giocatori che seguono la sequenza di Fibonacci scommettono $2 sul pareggio. Anche questa volta abbiamo continuato a perdere.

4a partita: il giocatore ora aumenta la scommessa a $ 3. Ma in questa partita il giocatore ha perso di nuovo.

5a partita: il giocatore aumenta la scommessa a $ 5 e, se vince la scommessa, riceverà $ 5 volte la quota di 3,6. Quindi il giocatore riceve $18.

Tieni presente che l’articolo fornisce solo un esempio di scommessa da $ 1. Quando partecipano alle scommesse, i giocatori aumenteranno la scommessa in base al proprio budget. Attraverso questo processo di scommessa, ci vediamo spendere una scommessa di $12 (1+1+2+3+5). Quando vince, il giocatore ottiene $ 18, il che significa un profitto di $ 6, giusto?

Se i giocatori mantengono il metodo di scommessa Fibonacci per tutta la stagione europea, la possibilità di vincere è piuttosto alta.

Dopo aver letto l’articolo sulla strategia di Fibonacci, i giocatori oseranno seguire questa strategia quando scommettono sul calcio? Infatti, come analizzato, se i giocatori osano affrontare dei rischi, si ritiene che questo metodo porti profitti piuttosto elevati. Ma, come è stato detto più volte, quando si scommette sul calcio non si può prevedere nulla. Anche le prestazioni di ciascuna squadra non fanno eccezione. Se i giocatori decidono di applicare la strategia di scommessa di Fibonacci, devono effettuare ricerche attentamente. Pertanto, la possibilità di vincere per i nuovi giocatori è alta.