Confronto e Impegno: Lotta per la Difesa Ambientale e Animalista ad Avellino con Sergio Costa e Ospiti

L’ex Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nei Governi Conte I e II ed attuale Vice Presidente della Camera dei Deputati Sergio Costa ritorna ad Avellino per confrontarsi e discutere sulle tematiche animalista ed ambientalista. Lo fa ospite di una iniziativa organizzata da Sara Spiniello ed Adriana Guerriero sabato 24 febbraio alle ore 16.00 in Piazza Agnes.

Per l’iniziativa, oltre all’ex Ministro dell’Ambiente, saranno presenti diversi ospiti tra cui i deputati del Movimento 5 Stelle Carmen Di Lauro, Pasquale Penza ed Alessandro Caramiello, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il Consigliere Regionale del Partito Democratico Maurizio Petracca, il Segretario Provinciale del PD Nello Pizza, il Console Onorario del Congo Angelo Melone, oltre a diversi Sindaci, amministratori ed esponenti di realtà associative cui l’Arci e organizzazioni del terzo settore.

Negli ultimi tempi abbiamo assistito a numerosi episodi orribili di violenze sugli animali e danni all’ambiente che ci circonda. Vogliamo dimostrare la nostra indignazione e richiedere un impegno concreto da parte delle istituzioni per combattere questi abusi e garantire una tutela effettiva degli animali e del nostro ambiente. La situazione attuale è insostenibile e non possiamo restare in silenzio di fronte a tanta crudeltà. Abbiamo la responsabilità di difendere e proteggere gli animali, che sono creature vulnerabili che meritano amore, rispetto e cura. Dobbiamo preservare anche l’ambiente che ci circonda, perché è il nostro unico e prezioso patrimonio. Saremo in piazza per chiedere l’adozione di leggi più rigorose a tutela degli animali e dell’ambiente. Vogliamo conseguenze severe per coloro che commettono questi atti di violenza, in modo che possano riflettere sulle conseguenze delle loro azioni. Avellino diventerà il simbolo di una lotta che coinvolge tutti coloro che desiderano un futuro migliore per gli animali e per il nostro pianeta. Perché il rispetto per gli animali e per l’ambiente non può essere trascurato, soprattutto se vogliamo un futuro migliore per le prossime generazioni. “Sabato sarà un’occasione importante per unirci e manifestare la nostra solidarietà agli animali e alla natura” ci dice Sara Spiniello ” Dobbiamo essere la voce di chi non ha voce e fare sentire il nostro grido per la protezione di queste creature meravigliose. Le manifestazioni sono cruciali per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere le istituzioni a prendere provvedimenti più severi contro chi maltratta gli animali. È nostro dovere rispettare e proteggere tutte le forme di vita che condividono il pianeta con noi. Non possiamo ignorare il loro diritto a vivere liberi da maltrattamenti e abusi. E il Governo deve fare la sua parte, rivedendo le leggi, il codice civile e il codice penale e, assicurando che i responsabili di atti crudeli contro gli animali vengano puniti adeguatamente”.

“Sulle vicende ambientali” fa presente Adriana Guerriero “il triste dato è che siamo già in ritardo per porre rimedio. Ma dobbiamo impegnarci, ciascuno per la sua parte, affinché ci sia la possibilità di una visione migliore per le generazioni che verranno. Non possiamo far finta che questo non spetti a noi. Occorre che chi ci governa, chi amministra i territori si impegni mettendo in atto politiche green, ecosostenibili che tutelino e preservino il territorio e così la salute di tutti. L’impegno, la promessa, partirà da questa piazza e le proposte dovranno interessare ed essere portate su tutto il territorio irpino affinché attraverso iniziative di informazione si possa agire consapevolmente.”

Appuntamento sabato 24 febbraio 2024 Piazza Biagio Agnes – Avellino (tra Corso Vittorio Emanuele II e Cinema Partenio, via Verdi).

In caso di pioggia, l’evento si svolgerà al chiuso.