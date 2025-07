Tragedia nel Sannio: scontro frontale sulla Fondovalle Vitulanese, due le vittime

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi sulla Fondovalle Vitulanese, nel tratto in prossimità dello svincolo per Castelpoto. Due le vittime: si tratta di M.O., 36 anni, alla guida di un’Audi, e R.C., 52 anni, conducente di una Lancia.

Lo scontro frontale tra i due veicoli è avvenuto in un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, mentre le indagini sono affidate ai Carabinieri della compagnia competente, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i militari dell’Arma. Purtroppo per i due automobilisti non c’è stato nulla da fare: entrambi sono deceduti a seguito delle gravi ferite riportate nello schianto.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi tecnici e il recupero dei mezzi.

Le autorità rinnovano l’invito alla massima prudenza al volante, soprattutto su arterie come la Fondovalle Vitulanese, spesso teatro di incidenti gravi. La comunità locale è scossa da questa ennesima tragedia, che porta con sé dolore e riflessione.