“Dell’anima i riflessi”: la vita racchiusa in un aforisma – Presentazione della raccolta di Maria Ronca ad Avellino

Sabato 12 ottobre 2024, alle ore 17:00, presso il Caffè Sociale Hope, situato in via Episcopio, 1 ad Avellino, si terrà la presentazione della raccolta di aforismi “Dell’anima i riflessi” di Maria Ronca. Questo evento sarà un’occasione speciale per gli amanti della cultura e dell’arte di condividere momenti di riflessione e solidarietà.

All’incontro parteciperanno figure di rilievo come il giornalista Gianluca Amatucci, Elvira Napolitano, Paola De Lorenzo, e l’artista Stefano Buonavita. L’appuntamento non sarà solo una presentazione letteraria, ma una celebrazione di quel profondo legame tra cultura e impegno sociale, sottolineando il valore dell’arte e delle parole nel creare connessioni umane.

Il titolo del libro, “La vita dentro un aforisma”, invita a esplorare il potere evocativo delle brevi riflessioni contenute in questa raccolta. Ogni aforisma è un riflesso dell’anima, uno spunto per pensieri profondi sulla vita, i sentimenti e il mondo che ci circonda. Attraverso queste brevi frasi, l’autrice invita i lettori a fermarsi un attimo, riflettere e riscoprire la bellezza nascosta nelle piccole cose quotidiane.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di incontri culturali che mirano non solo alla diffusione della conoscenza, ma anche alla promozione di una comunità solidale e inclusiva. L’appuntamento al Caffè Sociale Hope rappresenta quindi una grande opportunità per tutti coloro che desiderano partecipare a un momento di condivisione umana, artistica e culturale.

L’evento è organizzato in collaborazione con Il Bucaneve e Edizioni Il Saggio, due realtà che da sempre supportano e promuovono iniziative culturali con una forte impronta sociale.