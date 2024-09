Tragedia a Santo Stefano del Sole: 47enne trovato senza vita in un esercizio commerciale, si ipotizza un gesto volontario

Un drammatico episodio ha scosso la tranquilla comunità di Santo Stefano del Sole. Nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Solofra sono intervenuti in via Casino, dove all’interno di un esercizio commerciale è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 47 anni, residente del luogo.

La scoperta è avvenuta a seguito di una segnalazione, che ha portato i militari dell’Arma sul posto, insieme ai sanitari del 118. Purtroppo, i soccorsi giunti sul luogo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Dalle prime ricostruzioni, sembra che la morte possa essere stata causata da un gesto volontario, anche se sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.

La notizia si è rapidamente diffusa nel piccolo paese, lasciando sotto choc la comunità locale. Numerosi i messaggi di cordoglio e sgomento da parte dei cittadini, che conoscevano l’uomo e la sua famiglia. La comunità si è stretta nel dolore, in attesa di ulteriori sviluppi dalle indagini.

Al momento, i carabinieri stanno proseguendo con gli accertamenti per escludere altre ipotesi e capire meglio le circostanze di questa tragica vicenda.