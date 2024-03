Operazione della Polizia Municipale ad Avella: Trattore con Rifiuti Speciali Bloccato e Conducente Denunciato

AVELLA. I vigili inseguono un trattore con rifiuti speciali, bloccato e denunciato il conducente. La Polizia Municipale di Avella Città d’Arte , cittadina a vocazione archeologica, porta dell’Irpinia nel cuore della Campania, continua, su indicazioni dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco dott. Biancardi Vincenzo, a controllare il territorio proteggendolo dagli scempi che a monte e a valle si verificano senza sosta. Giovedì , primo giorno di primavera, gli uomini guidati dal Comandante S. Ten. Ambrosino Luigi, hanno portato a termine un’ operazione contro l’abbandono illecito dei rifiuti. La Polizia Municipale notava, in Piazza Municipio, una persona alla guida di un trattore con un rimorchio carico di rifiuti speciali, proventi presumibilmente da attività di demolizione. Gli agenti non hanno esitato a seguire il trattore diretto verso la località Fusaro, nel Parco Regionale del Partenio. Insospettiti si accertavano dove portasse i rifiuti,difatti , ad un certo punto della strada il trattore ha raggiunto un fondo privato coltivato ad Ulivi secolari vicino al letto del fiume “Clanio”. Il blitz della polizia municpale che intanto aveva iniziato a seguire a piedi quell’uomo è scattato quando stava per aprire la sponda e scaricare i rifiuti in un’area facente parte di un terreno vicinissimo agli argini del fiume “Clanio” ,cosi si procedeva al sequestro probatorio ex art.354 c.p.p di un rimorchio monoasse carico di 1,5 tonnellate di rifiuti. Infine, l’uomo , insieme ad un altro complice che lo attendeva nel fondo agricoli, venivano denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino poiché in concorso fra loro davano luogo ad un’ attività di gestione di rifiuti speciali non autorizzata ex art.256 del D.lgs. del 3 Aprile 2006 e n°152. (fonte Polizia Municipale Comune di Avella)