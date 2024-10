Stazione Napoli Centrale: infastidisce i viaggiatori e si scaglia contro gli agenti. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne marocchino, con precedenti di polizia, anche specifici, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, durante i servizi all’uopo predisposti, a seguito di una nota pervenuta al Centro Operativo Compartimentale, sono intervenuti all’interno dell’area denominata “Food Hall” della stazione di Napoli Centrale, per la presenza di un uomo che, in evidente stato di agitazione, stava infastidendo i viaggiatori.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno individuato l’uomo in evidente stato di agitazione il quale, brandendo una bottiglia di vetro rotta, si è scagliato nei confronti degli operatori al fine di colpirli ma è stato prontamente disarmato e, con non poche difficoltà, bloccato anche grazie all’ausilio dei militari dell’esercito impiegati in “Stazioni Sicure”.