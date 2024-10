Napoli: Arrestati tre minorenni per tentato omicidio, furto e sparatorie notturne

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa mercoledì scorso dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, che ha disposto la misura della custodia cautelare in IPM nei confronti di tre minorenni, di cui due già gravati da altra misura cautelare ed un terzo che era in stato di libertà per i reati di tentato omicidio aggravato, detenzione di armi da sparo, furto con strappo, ricettazione e lesioni.

La complessa attività di indagine, esperita dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha consentito di accertare che, tra i mesi di maggio e luglio di quest’anno, gli indagati si erano resi protagonisti di gravi fatti di sangue commessi mediante l’utilizzo di armi da fuoco nonché di reati contro il patrimonio tra i quartieri Vicaria, Vasto ed Arenaccia in luoghi affollati di giovani.

Nello specifico, gli indagati, oltre ad aver commesso furti con strappo in danno di turisti e cittadini, in zone centrali della città, utilizzando veicoli provento di furto e adoperando ciclomotori provento di pregresse rapine avevano esploso più colpi di pistola, nel cuore della notte, in danno di soggetti completamente estranei ad ambienti criminali.