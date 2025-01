SPERONE: Ultimato lo spegnimento del Capannone in fiamme dai Vigili del Fuoco di Avellino

Dopo oltre 35 ore di lavoro ininterrotto, i Vigili del Fuoco di Avellino hanno completato oggi, 15 gennaio, intorno alle ore 14:00, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del capannone adibito a deposito, devastato da un incendio scoppiato la notte precedente nel comune di Sperone.

Per domare gli ultimi focolai, la squadra del Comando provinciale di Avellino, supportata dai colleghi del Comando di Napoli, ha fatto ricorso all’utilizzo dello schiumogeno, un agente estinguente altamente efficace che agisce per soffocamento, consentendo di neutralizzare le fiamme residue in maniera definitiva.

L’intervento, particolarmente complesso per via della natura del materiale coinvolto e dell’estensione dell’incendio, ha richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi. Grazie al coordinamento e alla professionalità dei Vigili del Fuoco, l’area è stata messa in sicurezza, scongiurando ulteriori rischi per la popolazione e il territorio circostante.

Resta alta l’attenzione per determinare le cause che hanno scatenato l’incendio, mentre le autorità competenti hanno avviato le indagini del caso.