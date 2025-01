AVELLINO. Sabato 18 Gennaio, serata Post Punk e Open Microphone, presso la Sonic Muse Ets

Continua l’appuntamento culturale-musicale, a cadenza settimanale, unico nel suo genere ad Avellino, presso l’Associazione Culturale Sonic Muse ETS. Questa volta volta, la serata sarà a base di musica Post Punk, New Wave e Dark. Le persone avranno la possibilità di approfondire un filone musicale introspettivo e coinvolgente che ha marcato profondamente il panorama musicale dalla fine degli anni settanta alla seconda metà degli anni 80.

L’atmosfera dell’evento sarà forgiata dall’ascolto dei dischi degli storici gruppi di tale avanguardia musicale, quali Joy Division, The Cure, Siouxsie and the Banshees, The Sisters of Mercy, Bauhaus, Talking Heads, Depeche Mode ecc.

Seguirà l’Open Microphone (Microfono Aperto) introdotto per la prima volta ad Avellino dall’Associazione Culturale Sonic Muse Ets.

L’open Microphone è rivolto a tutti, sia ai professionisti che agli amatori, infatti durante la serata, tutti avranno la possibilità di esibirsi sul palco della Sonic Muse, con una performance artistica (musicale, poetica, teatrale ecc.). Alla Sonic Muse, chiunque abbia qualcosa da dire, che sia una poesia o una canzone nel cassetto, ad esempio, diventa protagonista della serata, essendo libero di esprimere la sua vena artistica. La Sonic Muse è anche un bar per i soci, essendo un circolo Arci, ma a differenza di molti altri locali avellinesi, ove si può solo consumare, vuol esser un punto di riferimento per veri artisti e per veri amanti della cultura e dell’arte. E’ un luogo dove le persone possono interagire tra di loro e arricchirsi culturalmente. Anche il design, studiato ad arte, si contrappone al tipico locale bianco e spersonalizzato, senz’anima, tipico di questi tempi.

Gli eventi principali che si svolgono nella Sonic Muse sono svariati: presentazione libri, English speaking meeting (rivolto a chi vuole praticare la lingua inglese), open microphone, recitals, rappresentazioni teatrali, conferenze stampa, promozioni musicali e letterarie (singoli, dischi, libri) e concerti.

Alla Sonic Muse Ets, che come abbiamo già detto è un circolo Arci, il tesseramento, previa approvazione dell’amministrativo, è obbligatorio. La tessera Arci ha un costo di soli 10 euro annui ed è valida in tutti i circoli Arci d’Italia. Inoltre con la tessera Arci, si ha diritto a una scontistica molto vantaggiosa e che comprende diverse sfere (cinema, teatro, tatuaggi, ristorazione, farmacia, fumetteria, quotidiani, riviste etc.), ad Avellino. Gli sconti per i soci Arci continuano poi in tutt’Italia per quanto riguarda cinema, teatri, musei, siti archeologici, campeggi, vacanze, turismo ecc.

Infine, ricordiamo che tutti gli eventi sono sempre pubblicizzati sui Canali Social della Sonic Muse e sul Portale Arci.