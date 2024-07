Sperone, sportello Postamat fuori servizio da quattro giorni: il disappunto di Salvatore Alaia

È finita”. Con queste parole, Salvatore Alaia, ex sindaco di Sperone, ha espresso il suo disappunto per la prolungata inattività dello sportello Postamat del comune irpino, che da quattro giorni lascia i cittadini esterrefatti con la scritta: “Sportello automatico fuori servizio”.

La situazione sta causando gravi disagi alla popolazione, in particolare ai pensionati, costretti a fare lunghe ed estenuanti file sotto il sole per accedere ai servizi bancari. Il dottor Alaia ha invitato il direttore dell’ufficio postale a prendere provvedimenti urgenti per risolvere il problema, sottolineando l’assurdità della situazione in un’epoca caratterizzata da tecnologie avanzate.

Poste Italiane, che ha recentemente sollecitato i cittadini a munirsi del Postamat per evitare code, deve ora affrontare le critiche di una comunità esasperata. Alaia ha ribadito che tali disservizi non possono passare inosservati, e ha fatto appello alle autorità competenti affinché si intervenga tempestivamente per ripristinare il normale funzionamento del servizio.