SPERONE. Incidente mortale sulla Nazionale, perde la vita un uomo. Un ferito in ospedale

Incidente mortale questa sera, Giovedì 31 marzo 2022, intorno alle 21,45 a Sperone su via Nazionale delle Puglie. A perdere la vita un uomo alla guida di una Kia che si è scontrato con una Panda condotta da una donna. L’uomo è morto e la donna è stata trasportata in ospedale per le ferite. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Baiano per i rilievi. La Kia procedeva in direzione Baiano e secondo alcuni testimoni il conducente stava sbandando già da centinaia di metri, alcuni automobilisti sono riusciti ad evitarlo prima dello schianto contro la Panda. Potrebbe essere un malore la causa di tutto. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze ma per il conducente della Kia non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che stanno procedendo a liberale la salma dall’auto per trasferirla all’obitorio. Strada chiusa al traffico in attesa dell’arrivo del magistrato di turno. Sarà necessario sicuramente l’autopsia per capire cosa sia successo all’uomo, che secondo indiscrezioni, avrebbe sui quarant’anni. Per il momento non sono state rese note le sue generalità .

