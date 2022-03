3° Congresso della FISMIC CONFSAL dell’Area Nolana e Beneventana. “Un Sindacato, per il Territorio e tra i Lavoratori, per tutelare Lavoro e Diritti”

Si celebrerà venerdì 1 aprile p.v. con inizio alle ore 9,00 presso “HOTEL FERRARI” in San Vitaliano, il terzo congresso territoriale della FISMIC CONFSAL dell’Area Nolana e Beneventana.

Un congresso importante quello della FISMIC CONFSAL, in quanto con questa assise, si mette in atto la riforma organizzativa avviata dalla Segreteria Nazionale guidata da Roberto DI MAULO, che prevede l’aggregazione in Campania in una unica struttura ed entità organizzativa e politica dell’area di cerniera tra il Nolano e la Provincia di BENEVENTO.

Un momento di democrazia partecipata che conclude un percorso congressuale intenso avviato nel mese di dicembre con decine di assemblee di lavoratori iscritti alla FISMIC CONFSAL tenutisi nei luoghi di lavoro, per coinvolgere e consultare tutti gli associati, sul nuovo progetto organizzativo e sulle strategie politico-sindacali da portare avanti dalla FISMIC in questo particolare momento caratterizzato dal perdurare da oltre due anni della crisi legata alla Pandemia, oggi amplificato dai venti di guerra nell’EST europeo e finalizzato a tutelare e difendere al meglio i lavoratori e gli associati.

Al congresso dal titolo “Un Sindacato, per il Territorio e tra i Lavoratori, per Tutelare Lavoro e Diritti ” parteciperanno 50 delegati in rappresentanza degli oltre 1000 iscritti.

La relazione introduttiva sarà tenuta dal segretario generale della FISMIC CONFSAL Antonio LONGOBARDI e sono previsti, oltre agli interventi dei delegati quelli degli ospiti istituzionali rappresentanti del territorio.

Mentre le conclusioni del dibattito saranno affidate al segretario nazionale della FISMIC CONFSAL Roberto di MAULO.

A conclusione dei lavori, prevista nel pomeriggio, verrà eletto il nuovo consiglio generale con conseguente rinnovo della segreteria e del comitato esecutivo della nuova struttura sindacale.

