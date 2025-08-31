Sperone, furto in abitazione: famiglia rientra e trova la casa svaligiata

SPERONE – Domenica amara per una famiglia di Sperone che, al rientro a casa dopo essere stata assente sin dalle prime ore del mattino, ha trovato la propria abitazione messa completamente a soqquadro. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati nella villetta portando via oggetti preziosi, beni di valore e tutto ciò che potesse garantire un ritorno economico.

L’allarme è scattato quando un vicino, notando movimenti sospetti, ha allertato i padroni di casa. Una volta rientrati, la famiglia si è trovata di fronte a una scena drammatica: stanze sottosopra e armadi svuotati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano, che hanno avviato immediatamente le indagini. Al vaglio degli inquirenti ci sono le possibili immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Tuttavia, l’abitazione si trova in un’area un po’ decentrata rispetto al centro abitato, nei pressi della zona industriale e al confine con Avella, fattore che potrebbe aver agevolato l’azione dei malviventi.