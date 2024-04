Sparatoria ad Afragola: Cinque Feriti in un tragico episodio dopo la celebrazione dei battesimi in chiesa

Nel cuore del giorno, intorno a mezzogiorno, la tranquilla atmosfera di Piazza Castello ad Afragola, in provincia di Napoli, è stata improvvisamente sconvolta da una sparatoria che ha lasciato dietro di sé un tragico bilancio di feriti e sconcerto.

Secondo quanto riportato, l’episodio è stato preceduto da una lite accesa tra due gruppi di persone, una situazione che ha già generato tensione e preoccupazione nella comunità. La disputa, inizialmente confinata a uno scontro fisico con l’uso di mazze da baseball, ha poi rapidamente degenerato in violenza armata, scatenando il terrore tra i presenti.

La notizia ha colpito ancora di più considerando che poco prima della tragedia, nella vicina Chiesa di San Giorgio, si erano tenuti dei battesimi, un momento di gioia e celebrazione che ha subito lasciato il posto alla paura e allo sgomento.

Dai primi resoconti emergono particolari agghiaccianti: due feriti sono stati colpiti da colpi d’arma da fuoco, uno alla gamba e l’altro anche all’addome, mentre altre tre persone hanno riportato ferite gravi causate da colpi inferti con corpi contundenti, anche alla testa.

L’intervento tempestivo delle ambulanze del 118, della Polizia di Stato e dei Carabinieri ha permesso di trasportare prontamente i feriti negli ospedali più vicini, ma il loro stato di salute rimane grave e preoccupante. Uno dei feriti da arma da fuoco è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, mentre le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto sono già in corso.

La polizia di Afragola e la squadra mobile della Questura di Napoli stanno lavorando instancabilmente per ricostruire gli eventi e individuare i responsabili di questo tragico episodio di violenza. Il ritrovamento di proiettili inesplosi e bossoli, insieme al sequestro di uno scooter, potrebbero fornire importanti indizi per portare avanti le investigazioni.

Di fronte a una situazione così drammatica, il Prefetto ha deciso di rafforzare i servizi di controllo nella zona, nella speranza di prevenire ulteriori episodi di violenza e assicurare la sicurezza della comunità.

In un momento così difficile, è fondamentale che la cittadinanza si unisca nel condannare ogni forma di violenza e lavori insieme alle autorità per garantire un futuro di pace e sicurezza per tutti.