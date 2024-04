Palma Campania celebra la nuova era del Comitato Festa in Onore di Maria Santissima delle Grazie. Oggi l’ufficializzazione

Nella cittadina di Palma Campania (NA), in un’atmosfera di entusiasmo e speranza si è ufficializzato il nuovo Comitato Festa in onore di Maria Santissima delle Grazie. Quest’anno, il presidente riconfermato Antonio Nunziata ha introdotto una grande innovazione, mirando a creare una sinergia proficua con le varie associazioni del territorio, al fine di promuovere una maggiore collaborazione e coinvolgimento nella preparazione delle festività.

Al fianco del presidente, il nuovo Comitato vede la presenza di figure di spicco, tra cui la vice presidente Mariagrazia Cava, la segretaria Manuela Malinconico e il cassiere Pasquale Mascia. Questo team di persone dedite e motivate si propone di portare avanti la tradizione delle celebrazioni in onore di Maria Santissima delle Grazie con passione e impegno rinnovati.

La domenica di oggi, 21 aprile, ha segnato l’inizio ufficiale dei preparativi del nuovo comitato, in una giornata speciale dedicata alla Madonna. Dopo la messa celebrata da don Mimmo, i membri del comitato e i fedeli hanno vissuto un momento di profonda devozione e comunione spirituale.

Uno degli eventi più toccanti è stato l’appendere del quadro della Madonna, gesto carico di significato e simbolismo per tutta la comunità. Questo atto simbolico ha rappresentato l’inizio di un nuovo capitolo nella storia delle celebrazioni, sottolineando il legame indissolubile tra la comunità e la loro patrona celeste.

La celebrazione ha raggiunto vette emozionali grazie all’Ave Maria, eseguita magistralmente da Maria Nunziata, soprano di talento, e accompagnata dal pianista Giampiero Gemito. Questi due giovani talenti palmesi hanno offerto il loro omaggio alla Madonna e ai festeggiamenti della loro città, dimostrando ancora una volta il profondo legame che li unisce alla loro comunità e alle sue tradizioni.

Con l’inizio dei preparativi, Palma Campania si prepara a vivere giorni di gioia, devozione e festa in onore di Maria Santissima delle Grazie. Il nuovo Comitato Festa, con il suo impegno e la sua determinazione, promette di portare avanti la ricca tradizione delle celebrazioni con entusiasmo e dedizione, coinvolgendo l’intera comunità in un’esperienza di fede e condivisione.

In un periodo in cui la solidarietà e la collaborazione sono più importanti che mai, il nuovo approccio del Comitato Festa offre un esempio luminoso di come la tradizione possa essere vissuta e celebrata in modo innovativo e inclusivo, mantenendo intatto il suo significato più profondo e autentico.