SORRENTO: MDMA e dollari americani in costiera. 47enne arrestato dai Carabinieri

3, 4-metilenediossimetanfetamina. Per chi non mastica la chimica semplicemente MDMA. Pasticche di “ecstasy” di colore rosa con l’incisione di un personaggio dei fumetti americani. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento ne hanno sequestrate 7, insieme a 22 grammi di hashish.

Erano nelle tasche di Renato Astarita, 47enne di Sant’Agnello già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era in scooter e percorreva il centro di Sant’Agnello. Quando lo hanno fermato, oltre alla droga hanno recuperato 300 dollari americani in banconote di piccolo taglio, sintomo verosimilmente di un giro d’affari esteso anche a clienti stranieri. Forse turisti in giro per la penisola sorrentina.

Astarita è stato arrestato ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.