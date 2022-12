Castellamare di Stabia: Droga in un pennarello, in un cacciavite e in una bomboletta spray. Carabinieri arrestano 38enne del posto

È notte inoltrata a Castellammare di Stabia quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile fermano un’auto sospetta in Via Traversa Tavernola. Alla guida, Gennaro Pasqua 38enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo sembra non essere tranquillo e la cosa incuriosisce i militari. Lo perquisiscono e trovano 4 diverse varietà di droga. Nel manico di un cacciavite 15 dosi di crack, in un pennarello 13 palline di cocaina e all’interno di una bomboletta spray 2 dosi di marijuana e 2 stecchette di hashish. In casa altre 3 dosi di crack e un bilancino di precisione. L’uomo è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio.

E’ ora ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.