Serino (AV) – Furto aggravato e ricettazione: 20enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Serino hanno denunciato un 20enne, di origini straniere e residente a Roccabascerana, per furto aggravato e ricettazione.

Il giovane è ritenuto responsabile del furto avvenuto ieri sera all’interno di un’autovettura parcheggiata nel centro abitato di Serino.

Dal veicolo, dopo la rottura di un finestrino, sono stati asportati 250 euro in contanti, prelevati da un borsello lasciato sul sedile.

L’atteggiamento sospetto del 20enne, notato pochi minuti dopo nella stessa zona, ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti.

Alla vista dei Carabinieri, il giovane ha tentato la fuga, verosimilmente per evitare il controllo, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire l’intera somma di denaro sottratta, nonché uno smartphone risultato oggetto di un furto commesso qualche giorno prima nello stesso comune.

Alla luce delle evidenze emerse, il 20enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, che ha disposto la restituzione del denaro contante e del telefono cellulare ai legittimi proprietari.