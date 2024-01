Sei giorni di intensi controlli: i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano denunciano tre persone

Nel corso degli ultimi sei giorni i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena per il contrasto ai reati predatori, hanno proseguito nella quotidiana azione di implementazione dei servizi di controllo del territorio nelle ore serali e notturne, impiegando complessivamente circa 50 pattuglie, che si sono alternate nell’esecuzione di posti di controllo (anche a doppio senso di marcia) e vigilanze dinamiche.

Maggiormente presidiati sono stati i comuni di Sturno, Taurasi e Montemiletto, dove sono stati controllati gli occupanti di circa 160 veicoli, 14 dei quali sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

Durante i controlli un 24enne di Villamaina è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Tale condotta gli è costata non solo il deferimento in stato di libertà, ma anche l’immediato ritiro della patente di guida.

Due persone, invece, dopo una breve attività di indagine, sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato commesso all’interno di un supermercato di Mirabella Eclano. Si tratta di un uomo e una donna che, agendo in sinergia tra loro, erano riusciti a trafugare prodotti per alcune centinaia di euro, occultandoli sulle loro persone al fine di eludere i controlli interni dell’esercizio commerciale. L’analisi delle immagini di videosorveglianza, ha permesso ai Carabinieri di individuare ed identificare gli autori del furto, non nuovi a condotte del genere.

Nella serata di mercoledì, inoltre, 4 pattuglie si sono concentrate nel centro di Mirabella Eclano, dove in orario serale erano stati segnalati due furti in abitazione: la presenza dei militari dell’Arma – che hanno pattugliato la zona fino a tarda notte – ha permesso di sventare ogni ulteriore azione delittuosa.

I soggetti deferiti sono persone sottoposte a indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.