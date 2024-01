VISCIANO. Prosegue la Stagione Culturale di Ipazia di Visciano: Confronto sull’Antico Flagello della Corruzione con Illustri Ospiti

Dopo il successo di domenica scorsa, con lo spettacolo teatrale-musicale “Donne che in…cantano”, l’associazione culturale Ipazia di Visciano, prosegue, senza sosta, la sua attività di promozione culturale. Sabato 13 gennaio, ore 16.30, sarà ospite dell’Associazione e della Comunità Viscianese, il Colonnello Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, Vice Comandante Legione dell’Arma dei Carabinieri della Campania. Insieme a lui, l’Avv. Francesco Urraro, membro del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato. “Sarà un’occasione importante di confronto su un fenomeno atavico che riguarda il nostro Paese e non solo: quello della corruzione. Grazie al Colonnello Claudio Mungivera ed all’Avvocato Francesco Urraro per la loro importante presenza sul nostro territorio. Grazie, inoltre, all’Amministrazione comunale di Visciano, della quale mi onoro di esserne presidente del consiglio comunale, per la loro costante presenza a questi eventi di rilevante caratura” commenta l’Avv. Antonio Soviero, Presidente dell’associazione culturale Ipazia e Presidente del consiglio comunale di Visciano.

Appuntamento dunque per sabato 13 gennaio, ore 16.30 presso la sala consiliare di Visciano, per questo evento patrocinato dal Comune di Visciano.