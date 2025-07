Scomparso il piccolo Alain: ore d’ansia per il bimbo di 5 anni sparito dal campeggio

Si chiama Alain Barnard Ganao, ha solo 5 anni ed è scomparso nel nulla nel tardo pomeriggio di venerdì 11 luglio, mentre si trovava con la famiglia al campeggio “Por La Mar” nella frazione Latte, a pochi chilometri dal confine con la Francia. Da oltre 36 ore non si hanno sue notizie, mentre continuano senza sosta le ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza del campeggio lo mostrano mentre si allontana da solo, indossando una maglietta bianca e pantaloncini verdi, per poi scomparire tra la vegetazione. Il padre stava montando la tenda quando il piccolo si è allontanato.

Un testimone, ascoltato dai carabinieri e al momento non indagato, ha dichiarato di aver incontrato Alain poco dopo, vicino a un bivio. L’uomo sostiene di averlo aiutato ad attraversare un campo, ma il suo racconto avrebbe alcune incongruenze: la sua abitazione è stata perquisita e le indagini su di lui restano aperte.

Circa 150 persone tra vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, sommozzatori e volontari stanno battendo palmo a palmo tutta la zona. In azione anche droni termici, elicotteri e cani molecolari, che hanno fiutato una pista fino a un’abitazione privata, dove però si sono fermati.

Il terreno impervio, la vegetazione fitta e le numerose strutture agricole, come vasche d’irrigazione e piscine, complicano notevolmente le operazioni.

Alain è un bambino autistico e potrebbe non rispondere ai richiami vocali, rendendo ancora più difficile il suo ritrovamento. I soccorritori stanno utilizzando anche registrazioni della voce dei genitori per attirarlo fuori, nella speranza che possa riconoscere suoni familiari.

I genitori, disperati, non si separano dalla zona delle ricerche e collaborano con gli inquirenti. “Non si sarebbe mai allontanato da solo per tanto tempo”, ha dichiarato il padre.

Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: dalla fuga accidentale al coinvolgimento di terzi. Al momento nessuna pista viene tralasciata. Il Prefetto ha istituito un centro di coordinamento delle operazioni.

Le autorità invitano chiunque si trovasse nella zona tra le 19:00 e le 20:00 di venerdì 11 luglio a farsi avanti anche per eventuali testimonianze minime. “Ogni dettaglio potrebbe essere decisivo”.