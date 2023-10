SOS Lavoro-Cerco&Offro. Tonia e Luigi cercano lavoro

“Mi chiamo Tonia, sono una giovane donna residente ad Avella, e sto cercando attivamente opportunità lavorative nel campo segretariale o in ruoli correlati. Sono in possesso di un diploma socio pedagogico e ho una buona presenza. Sono aperta a considerare anche posizioni come badante o lavori domestici, a condizione che l’orario di lavoro si estende fino alle 15 del pomeriggio.

Sono automunita, motivata e desiderosa di mettere a disposizione le mie competenze e la mia dedizione in un ambiente lavorativo. Sono disponibile per interviste e colloqui in qualsiasi momento e sono certo di poter contribuire positivamente al vostro team.

Per ulteriori dettagli o per fissare un incontro, sono raggiungibili al numero di telefono 3245439173″.

Ringrazio anticipatamente per l’attenzione e resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

________________________________________

“Mi chiamo Luigi, sono un uomo di 40 anni residente ad Avella e sto attivamente cercando opportunità di lavoro nel settore industriale o in fabbriche. Sono in possesso di un diploma alberghiero e credo che le mie competenze e l’esperienza acquisita possano essere un valore aggiunto per la vostra azienda.

Sono pronto ad affrontare nuove sfide e a impegnarmi con dedizione nelle mansioni assegnatemi. Sono convinto che la mia formazione alberghiera possa essere trasferita in modo efficace in ambienti diversi, contribuendo così al successo del vostro team.

Per ulteriori dettagli o per organizzare un colloquio, sono raggiungibile al numero di telefono 327.2406539.

Grazie per l’attenzione e resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione”.