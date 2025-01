Scarcerato Tony Colombo: concessi gli arresti domiciliari nel comune di Gaeta

Il Gip del tribunale di Napoli ha disposto la scarcerazione di Tony Colombo, noto cantante neomelodico, accogliendo la richiesta dei suoi avvocati difensori, Alfredo Sorge e Sergio Cola. L’autorità giudiziaria ha ritenuto attenuate le esigenze cautelari e ha così sostituito la custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, che Colombo sconterà nel comune di Gaeta.

Gli avvocati Sorge e Cola hanno espresso “soddisfazione per la conclusione di una lunga e sofferta custodia cautelare in carcere”, ribadendo l’importanza della decisione per il loro assistito.

La moglie di Tony Colombo, Tina Rispoli, si trova invece già agli arresti domiciliari nel comune di Minturno, misura disposta nei suoi confronti il 20 ottobre scorso.

### **L’inchiesta sul clan di Secondigliano**

Tony Colombo e Tina Rispoli erano stati arrestati il 17 ottobre 2023 nell’ambito di un’ampia operazione condotta dal ROS di Napoli, che aveva coinvolto 27 persone con altrettante misure cautelari. Tra gli arrestati anche Vincenzo Di Lauro, figlio del noto capoclan Paolo Di Lauro.

L’indagine, coordinata dai sostituti procuratori Maurizio De Marco e Lucio Giugliano, si concentra sulle attività imprenditoriali e finanziarie legate al clan camorristico di Secondigliano. Agli indagati, tra cui la coppia Colombo-Rispoli, vengono contestati i reati di concorso esterno in associazione mafiosa e partecipazione ad attività finalizzate alla produzione di sigarette di contrabbando.

La vicenda giudiziaria di Tony Colombo e Tina Rispoli continua a suscitare attenzione per il coinvolgimento di figure di spicco della scena neomelodica e per i legami ipotizzati dagli inquirenti con ambienti della criminalità organizzata. Restano ora da attendere ulteriori sviluppi, sia sul piano giudiziario che investigativo.