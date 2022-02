SANT’ANGELO A SCALA (AV). Il paese piange la morte di Lucia Furno, medico di base investita e uccisa da auto pirata

Il Comune Irpino di Sant’Angelo a Scala piange la morte della dottoressa Lucia Furno, 68 anni, medico di base con studio a Mercogliano, uccisa nella serata di ieri a Mercogliano subito dopo essere uscita dal suo studio medico da un’auto pirata in via Marconi. Il conducente di quest’ultima non si è fermato per prestare soccorso ed ora sono in corso le indagini per risalire al responsabile e assicurarlo alla giustizia. Al vaglio degli investigatori ci sono le telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi privati. Intanto a Sant’Angelo a Scala la morte della professionista a lasciato una comunità in sgomento, tutti la conoscevano e ne avevano apprezzate le doti mediche.

