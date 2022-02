100 DI QUESTI GORNI. Roccarainola, compie 50 anni Caterina Miele

Festeggia oggi il suo compleanno Caterina Miele di Roccarainola che compie 50 anni. Ecco gli auguri speciali da parte di Giovanni Pezzillo e della sua famiglia. “La felicità sta nei piccoli gesti come quello di fare gli auguri ad una persona speciale come te. Auguri per ogni sorriso che ti farà star bene, per ogni sogno che vorrai realizzare, per ogni speranza che ti scalderà il cuore. Ti auguriamo di celebrare gli anni che ti senti e non quelli che compi. Buon cinquantesimo compleanno e auguri per un cammino futuro pieno di serenità”.

