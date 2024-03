Pullman si schianta, almeno cinque morti nell’incidente Flixbus in Germania. Decine di feriti

LIPSIA – Questa volta è pullman della Flixbus. Un grave incidente stradale vicino a Lipsia, in Germania, è costato la vita ad almeno cinque persone. Si contano anche cinquanta feriti e dieci feriti gravi, riferiscono i media tedeschi. Sulla A9 nei pressi di Lipsia, tra Wiedemar e Schkeuditzer, intorno alle 9.45 un autobus sarebbe uscito di strada e si sarebbe ribaltato. Potrebbe trattarsi di un Flixbus diretto a Monaco. Secondo la BILD, l’autobus è uscito di strada per ragioni sconosciute e ha colpito una serie di alberi, dopodiché si è ribaltato. Secondo quanto riferito, i passeggeri e i membri dell’equipaggio sarebbero stati sbalzati dai loro posti. I servizi di emergenza sono intervenuti con grandi mezzi e hanno chiuso l’autostrada in entrambe le direzioni. Secondo quanto riportato dai media, sono stati schierati cinque elicotteri di salvataggio.Il bilancio delle vittime potrebbe forse aumentare ulteriormente. In ogni caso, il portavoce della polizia Olaf Hoppe conferma ai media che sono morte almeno cinque persone. I media locali parlano di almeno cinquanta feriti e dieci di feriti gravi, ma il dato non è confermato. Non si sa ancora nulla sull’identità delle vittime. Non è la prima volta che su questo tratto di autostrada, si verifica un incidente che coinvolge un Flixbus. Nel maggio 2019 si è verificato un incidente 15 chilometri più a sud in cui un autobus si è ribaltato. Una donna è stata uccisa e più di settanta persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.