Pompei, turista scozzese ruba pietre dagli scavi: denunciato grazie alla segnalazione di una guida

Pompei (NA) – Un episodio di furto di reperti archeologici si è concluso con un pronto intervento e il recupero del materiale grazie alla collaborazione tra cittadini e istituzioni.

Nel parco archeologico di Pompei, una guida turistica ha notato un visitatore raccogliere e riporre nello zaino alcune pietre prelevate da una delle strade antiche, nei pressi della basilica. L’uomo, uno scozzese di 51 anni, era in visita con un gruppo di stranieri.

La guida, dopo aver descritto con precisione l’abbigliamento del sospetto, ha avvisato immediatamente la direzione del Parco e il servizio di vigilanza privata in piazza Esedra. Questi, a loro volta, hanno allertato i Carabinieri del posto fisso Scavi.

Il turista è stato rintracciato poco dopo all’esterno dell’area archeologica, nei pressi della stazione EAV di Villa dei Misteri. Nello zaino, i militari hanno trovato cinque pietre e un frammento di laterizio, tutti provenienti da Pompei.

Il 51enne è stato denunciato per furto aggravato, mentre il materiale è stato restituito al Parco archeologico.

Il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, ha espresso soddisfazione per l’operazione: «Complimenti e grazie alla guida turistica così attenta, ai nostri custodi e addetti alla vigilanza e all’Arma dei Carabinieri per questo intervento sinergico a tutela del patrimonio».

Un episodio che conferma come la collaborazione tra cittadini, personale del Parco e forze dell’ordine sia fondamentale per proteggere un sito unico al mondo.