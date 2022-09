PAGO DEL VALLO DI LAURO. A fuoco auto all’ra di pranzo. Indagini in corso

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano per un incendio divampato verso le 13.00 a Pago del Vallo di Lauro.

Le fiamme hanno completamente distrutto una Fiat Panda parcheggiata in Via Libertà.

L’incendio, la cui natura stando ai primi rilievi sarebbe accidentale, è stato domato dai Vigili del Fuoco.