Ospedaletto d’Alpinolo: Festa della Castagna del Prete e del Partenio il 5 e 6 ottobre 2024 – Musica, teatro e sapori autunnali

La Festa della Castagna del Prete e del Partenio si terrà ad Ospedaletto d’Alpinolo sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024. Organizzata dalla Pro Loco “La Fenice”, l’evento offrirà un’esperienza unica con musica dal vivo di band locali come “Armonia Music” e”Monaghan band”

Inoltre, ci saranno anche rappresentazioni teatrali per grandi e piccini. Numerosi stand di prodotti tipici a base di castagne, sia salati che dolci, delizieranno tutti i palati. Non perdere questa occasione per immergerti nella cultura locale e gustare le prelibatezze autunnali!