NOLA. L’Istituto Galileo Galilei aspira a diventare “scuola di alta cucina”.

L’Istituto paritario ad indirizzo Alberghiero presente a Nola ha pianificato le attività per l’anno scolastico 2024/2025. All’interno di esso una grande attenzione sarà rivolta alla funzione docente, attraverso appuntamenti di formazione e di confronto esperienziale. Da Ottobre a Dicembre tutti i docenti saranno impegnati in brevi e concreti appuntamenti, per una riflessione sui temi legati ai metodi ed alle tecniche di insegnamento. Fra questi temi ci piace ricordare “La relazione educativa”, “L’individualizzazione”, “Lo spirito scientifico”. L’istituzione punta a diventare, per docenti ed allievi, una vera e propria Scuola di Alta Cucina, grazie alla presenza di insegnanti qualificati ed eccellenti nelle materie d’indirizzo. Cucina, sala ed accoglienza. Si stanno organizzando incontri aperti a tutte le comunità scolastiche ed alle famiglie di coloro che potranno orientare i loro figli verso l’indirizzo alberghiero, attraverso testimonianze di vita professionale vissuta da chef e ristoratori, da imprenditori nel campo della gastronomia, che articoleranno i loro interventi centrando il seguente concetto: chi lavora nei comparti enogastronomici ha passione e produce business!

Il Coordinatore Didattico Vincenzo Serpico