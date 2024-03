Ondata di Furti ad Avella. La cittadina sotto assedio. Appello alla Vigilanza e Sicurezza dei cittadini

La cittadina di Avella è attualmente sotto assedio da parte di ladri d’appartamento, con due furti e diversi tentativi registrati solo nella serata di ieri. La zona presa di mira è stata via Aniello Vittorio, dove due abitazioni sono state svaligiate di beni di valore, tra cui casseforti, gioielli e denaro.

Gli attacchi seguono una triste costante: i malviventi, dopo aver studiato la zona e individuato possibili vie di fuga, si avvicinano agli appartamenti e bussano per verificare l’assenza degli occupanti prima di agire. In caso di risposta al citofono, adottano tattiche di distrazione, cercando informazioni per non destare sospetti. L’utilizzo di auto con targhe clonate durante le azioni e la successiva sostituzione delle stesse durante la fuga complica ulteriormente la cattura dei criminali.

I cittadini, stanchi di questa escalation di furti, rivolgono un appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine affinché intensifichino gli sforzi per garantire la sicurezza nella zona. Le unità di polizia disponibili appaiono insufficienti a coprire l’intera area mandamentale, ma la comunità auspica che vengano adottate misure immediate per contrastare questa ondata di criminalità anche chiedendo aiuto al Prefetto affinchè chieda l’invio nel mandamento di altri agenti e carabinieri in supporto a quelli già che operano .

L’unità tra cittadini, forze dell’ordine e istituzioni è fondamentale per preservare la sicurezza e il benessere della comunità avellana.