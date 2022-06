NAPOLI. Vomero: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vomero, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Annella di Massimo hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che ha ceduto qualcosa ad una persona la quale, dopo avergli consegnato del denaro, si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il giovane trovandolo in possesso di 10 euro; inoltre, presso l’abitazione, hanno rinvenuto 24 involucri contenenti cocaina del peso complessivo di circa 4 grammi.

P.C., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, per mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica; infine, lo scooter è stato sequestrato ai fini della successiva confisca.

adsense – Responsive – Post Articolo