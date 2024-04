NAPOLI. Vasto: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 29enne.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico D’Aragona, hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 16 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 23,3 grammi, 10 bustine contenenti circa 8 grammi di marijuana, 7 pasticche di ecstasy, 4 involcri contenenti circa 2 grammi di cocaina e di 20 euro.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione in uso al prevenuto, dove hanno rinvenuto altri 11 involvri contenenti circa 24,4 grammi di marijuana, 20 stecche di hashish del peso complessivo di circa 31,4 grammi, altre 35 pasticche di ecstasy e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato, un 29enne di nazionalità gambiana, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.