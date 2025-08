NAPOLI. Tentata rapina al bar nei pressi della stazione: arrestato dal R.P.C. e dalla Polfer

Nel corso della mattinata odierna, nella stazione di Napoli Centrale, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania congiuntamente al personale del Settore operativo del Compartimento Polizia Ferroviaria, nell’ambito del servizio “Stazioni Sicure”, procedeva all’arresto di un cittadino tunisino di anni 21.

All’interno di un noto locale commerciale nei pressi della stazione, l’uomo minacciava un dipendente, al fine di impossessarsi dell’incasso. Nel frattempo sopraggiungevano altri clienti del bar e il giovane cittadino non comunitario, sentendosi braccato, scagliava un pugno al volto del citato commesso e tentava la fuga.

Gli agenti del R.P.C. notavano il soggetto e tempestivamente riuscivano a bloccarlo. L’extracomunitario, regolare sul territorio nazionale, gravato da precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, veniva tratto in arresto per tentata rapina. Rimane alta l’attenzione e l’intensificazione delle misure di osservazione e vigilanza in stazione e a bordo treno, anche in ragione del maggior numero dei turisti che con la stagione estiva raggiungono il capoluogo partenopeo e le diverse località turistiche del territorio.