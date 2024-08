NAPOLI. San Pietro a Patierno: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 27enne.

Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via dei Reggiolari un soggetto che, alla loro vista, ha tentato la fuga per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di due involucri di cocaina del peso di 20 grammi circa e un bilancino di precisione.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.