NAPOLI. Porta Capuana: sorpreso dalla Polizia di Stato con 101 dosi di cocaina.

Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un uomo in via Oronzio Costa che è stato trovato in possesso di 25 dosi di cocaina, 565 euro ed un telefono cellulare, mentre, nella sua abitazione, sono stati rinvenuti altri 76 involucri della stessa sostanza stupefacente.

Pertanto, un 49enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.