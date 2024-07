 NAPOLI. Pianura: sorpreso con un fucile. La Polizia di Stato trae in arresto un 39enne.

Nella giornata odierna, gli agenti del Commissariato Pianura e della Squadra Mobile, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un soggetto in zona Pianura.

In quei frangenti, il prevenuto, avvedutosi della presenza dei poliziotti, si è diretto frettolosamente verso un terrazzino nel tentativo di sbarazzarsi di un fucile avvolto in un ascigumani.

Pertanto, gli operatori lo hanno immediatamente bloccato trovandolo in possesso del fucile marca Breda a canne mozze, risultato essere provento di furto, e 57 cartucce di vario calibro.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per alterazione e detenzione illegale di armi, detenzione illegale di munizionamento e ricettazione.