NAPOLI. Fuorigrotta: si presenta sotto casa della ex nonostante il divieto di avvicinamento. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 51enne napoletano in violazione al divieto di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

In particolare, gli agenti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli sono intervenuti presso l’abitazione di una donna nel quartiere Fuorigrotta, in quanto la stessa aveva segnalato agli operatori che l’ex compagno dopo averle inoltrato decine e decine di mail offensive, si era presentato sotto casa e, dopo aver citofonato, si era allontanato.

I poliziotti hanno perlustrato attentamente la zona riuscendo a rintracciare l’uomo nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.