NAPOLI. Emesso un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi.

Il Questore di Napoli ha adottato un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, della durata di tre anni, nei confronti di un 17enne napoletano ritenuto responsabile di un omicidio perpetrato in questo centro cittadino.

E’ stato possibile adottare nei confronti del minorenne il provvedimento in questione, predisposto dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura e che prevede il divieto di accedere ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento nella provincia di Napoli nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze, in seguito all’entrata in vigore del D.L. 123/2023 c.d. “Decreto Caivano”.