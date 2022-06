NAPOLI. Controllati ieri i luoghi della movida da parte della Polizia. Ecco i risultati

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Decumani, Montecalvario e Vomero, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli in zona Chiaia, al centro storico, nei quartieri Spagnoli e al Vomero.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, Riviera di Chiaia, Toledo, Carducci, Generale Orsini e nelle piazze dei Martiri e Trieste e Trento hanno identificato 38 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, controllato 8 esercizi commerciali in vicoletto Belledonne a Chiaia dove sono state contestate 3 violazioni dell’ordinanza sindacale per inosservanza degli orari di chiusura e denunciata una persona poiché sorpresa nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e per inosservanza agli obblighi del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) cui è sottoposta.

Gli agenti del Commissariato Decumani nel centro storico ed in particolare nelle piazze San Domenico Maggiore e Bellini, in piazzetta Nilo, nelle vie Mezzocannone e Costantinopoli, in largo Banchi Nuovi e largo San Giovanni Maggiore hanno identificato 26 persone e controllato 6 locali commerciali.

Ancora, in zona Toledo e vie limitrofe i poliziotti del Commissariato Montecalvario hanno identificato 15 persone.

Infine, gli agenti del Commissariato Vomero hanno effettuato controlli a San Martino, nelle vie Falcone, Scarlatti e Giordano e nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D’Oro e Fuga dove hanno identificato 75 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, e contestato 8 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.

