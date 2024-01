NAPOLI. Centro storico: evade dai domiciliari e aggredisce gli Operatori. La Polizia di Stato arresta un 53enne.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare vico Santa Caterina a Formiello hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto ma l’uomo ha iniziato ad aggredire gli operatori con calci e spintoni fino a quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato; inoltre, i poliziotti hanno accertato che il prevenuto era evaso, in quanto sottoposto alla detenzione domiciliare per reati di resistenza e lesioni.

Per cui l’uomo, identificato per un 53enne napoletano, è stato tratto in arresto per evasione, lesioni e resistenza a Pubblico ufficiale.