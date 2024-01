Eurochocolate, secondo appuntamento con gli esercenti. Nargi: «Cresce l’entusiasmo, definiamo la strategia»

Avellino, 15 gennaio 2024 – Secondo appuntamento tra Amministrazione comunale e commercianti in preparazione di Eurochocolate. La vicesindaco con delega alle Attività produttive ed al Turismo, Laura Nargi, ha convocato nuovamente gli esercenti del capoluogo per serrare i ranghi in vista del prestigioso appuntamento internazionale in programma dal 9 al 14 febbraio prossimi.

L’incontro è fissato per giovedì 18, alle ore 15, a Palazzo di Città.

Dopo l’ottimo riscontro di presenze avuto nel tavolo tecnico svoltosi giovedì scorso, con l’illustrazione dei cinque moduli pensati per favorire la partecipazione attiva di ciascuna categoria (“Menu tutto Cacao” – “Gli artigiani del dolce” – “Choco Vetrina” – “Choco Aperitivi e “Choco Colazioni” – “Choco Farm”), l’obiettivo è entrare nel merito delle proposte e definire ulteriormente una strategia condivisa.

«L’appuntamento internazionale con Eurochocolate rappresenta un’opportunità importantissima per il rafforzamento dell’immagine del nostro capoluogo – sottolinea la vicesindaco Laura Nargi – e di conseguenza per il sostegno delle nostre attività commerciali. Stiamo registrando grande entusiasmo. Attraverso questi confronti tecnici ed operativi, vogliamo fare in modo che ciascuna categoria commerciale possa esprimere il meglio del suo potenziale. Nulla – conclude – sarà lasciato al caso».