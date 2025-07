Napoli centro: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre soggetti, di cui un 44enne napoletano e due 46enni originari del Marocco, tutti con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; i due 46enni sono stati, altresì, denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel Territorio dello Stato.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, nel transitare in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, in direzione di corso Arnaldo Lucci, hanno notato uno scooter con un soggetto a bordo che trasportava una grossa busta poggiata sulle gambe.

Pertanto, i poliziotti gli hanno intimato l’alt, ma l’uomo alla loro vista, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo, finché non è stato bloccato poco distante in via Gian Battista Manzo.

Durante le fasi del controllo, il prevenuto è stato trovato in possesso di circa 4.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio; nella busta, invece, gli operatori hanno rinvenuto ben 21 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2 kg.

Ancora, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato i due 46enni con fare guardingo che, in cambio di una banconota, hanno ceduto un involucro ad una persona.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato gli indagati, trovandoli in possesso di 9 involucri di crack e di 263 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso di un involucro di eroina appena acquistato.

Per tali motivi, i prevenuti sono stati tratti in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.