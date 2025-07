Napoli: arrestati 2 soggetti dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 persone, di cui un 51enne originario di Casoria, con precedenti anche specifici di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ed un 32enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; quest’ultimo è stato, altresì, denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel Territorio dello Stato nonché sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Nello specifico, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico, nel transitare in via Giuseppe Leonardo Albanese, hanno notato il 51enne che, alla loro vista, ha cambiato direzione di marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Pertanto, gli agenti lo hanno fermato, ma lo stesso, durante le fasi del controllo, ha tentato di darsi alla fuga e si è disfatto di un fazzoletto contenente un involucro di cocaina del peso di 10 grammi, prontamente recuperato dagli operatori, finché non è stato bloccato e trovato in possesso di diverso materiale per il confezionamento della droga e di 500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio evidente provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Ancora, gli operatori del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Milano, all’angolo con via Venezia, hanno notato il 32enne che, alla loro vista, ha tentato di occultare qualcosa nel palmo della mano, per poi allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo.

I poliziotti hanno dunque raggiunto il prevenuto che ha iniziato ad inveire contro di loro per poi aggredirli fisicamente, finché non è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro di marijuana.