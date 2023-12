NAPOLI. Arenaccia: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Piazzolla, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona la quale, alla loro vista, si è allontanata facendo perdere le proprie tracce.

A quel punto, i poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di un astuccio contenente 14 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 7 grammi e 120 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, un 45enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.