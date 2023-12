Come viaggiare sicuri in monopattino elettrico

Con l’aumento della domanda di mezzi di mobilità integrata, compatti, pratici e in linea con le esigenze ambientali e le nuove direttive dell’Unione Europea in termini di lotta allo smog, negli ultimi 3 anni in Italia abbiamo osservato un notevole aumento dell’uso di monopattini elettrici. Nonostante il periodo pandemico, la sharing economy sembra aver resistito alla crisi sanitaria ed economica, a differenza di altre modalità di trasporto come l’aviazione, che ha subito una diminuzione del 69%. Questo settore ha infatti registrato sorprendenti picchi di crescita.

Tuttavia, con l’aumento dell’uso di monopattini elettrici su strada, si è verificato anche un aumento degli incidenti che coinvolgono questi mezzi, raggiungendo nel 2021 circa 2.000 casi all’anno.

Nonostante siano state introdotte nuove forme di protezione stradale per rispondere prontamente ai rischi quotidiani degli utenti, come l’assicurazione per la mobilità alternativa che copre anche bicicletta e monopattino elettrico, è fondamentale agire in modo preventivo per aumentare la sicurezza di chi utilizza questi mezzi. Ciò può essere ottenuto attraverso l’uso di accessori e kit creati ad hoc per i nuovi avventori “smart” della strada.

Come proteggersi da eventuali incidenti e viaggiare sicuri in monopattino, dunque? Scopriamolo con 6 consigli pratici.

Viaggiare in monopattino elettrico: scegliere gli accessori

Quando ci si trova alla guida di un monopattino elettrico, è essenziale mantenere la massima attenzione ai potenziali pericoli della strada.

Anche se si è scelto un monopattino adatto alle proprie esigenze, tenendo conto di aspetti come la qualità del telaio, i materiali impiegati, le dimensioni delle ruote e la capacità di carico, questi fattori da soli non sono sufficienti a garantire una traversata sicura su strada. È fondamentale utilizzare dispositivi di protezione come il casco (con la probabile aggiunta di targa e assicurazione, secondo indiscrezioni sul nuovo Codice della Strada), ginocchiere e gomitiere, o addirittura giubbotto catarifrangente per la visibilità stradale. Questi accessori possono fare la differenza, consentendo di spostarsi in monopattino con un elevato livello di sicurezza.

Casco in monopattino

Il casco è obbligatorio per legge e fondamentale per la sicurezza durante la guida del monopattino elettrico. Esistono modelli avanzati che includono luci a LED posteriori o visiere per una maggiore protezione.

Supporto per smartphone

L’uso del telefono cellulare mentre si guida è illegale e pericoloso. Tuttavia, è possibile utilizzare un supporto specifico per monopattini che consente di seguire il navigatore in modo sicuro.

Accessori di protezione

Per proteggere le articolazioni, è essenziale indossare ginocchiere, gomitiere e polsiere, che assorbono gli urti in caso di cadute violente. Questi accessori sono simili a quelli utilizzati nello skate o nel pattinaggio.

Frecce e indicatori di svolta

Le frecce per segnalare le svolte sono un modo sicuro per comunicare le proprie intenzioni senza dover estendere il braccio in modo pericoloso. Possono essere montate sul manubrio e controllate tramite un telecomando integrato.

Specchietto retrovisore

Mantenere l’attenzione sulla strada è essenziale durante la guida del monopattino. Uno specchietto retrovisore fissato al manubrio consente di monitorare il traffico senza doversi voltare.

Giubbotto catarifrangente

Per garantire una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione o situazioni di emergenza, indossare un giubbotto catarifrangente è obbligatorio per la circolazione notturna sui monopattini.

In sintesi, l’uso di questi accessori contribuisce in modo significativo a migliorare la sicurezza dei viaggi in monopattino elettrico, riducendo il rischio di incidenti e proteggendo il conducente durante gli spostamenti.